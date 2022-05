Quelle leçon de la part de Marin Cilic, qui n’aura eu besoin que de trois sets pour se défaire de Medvedev (6-2, 6-3, 6-2).

Le Russe Daniil Medvedev, numéro deux mondial, n’aura pas fait le poids ce lundi face au Croate Marin Cilic. Dépassé tout au long de la rencontre, il s’est incliné en trois manches et un peu plus d’1h30 de jeu : 6-2, 6-3, 6-2. Une démonstration de force de la part de Cilic, qui retrouvera un autre russe, Andrey Rublev, en quarts de finale de Roland-Garros. Plus tôt dans la journée, Rublev avait bénéficié de l’abandon du jeune italien Jannik Sinner (1-6, 6-4, 2-0).