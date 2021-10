Jean-Michel Larqué, consultant de l’émission Rothen S’enflamme sur RMC a littéralement allumé les joueurs de l’AS Saint-Etienne après la déroute sur la pelouse de Strasbourg. Les Verts sont actuellement lanterne rouge de Ligue 1 sans la moindre victoire.

Jean-Michel Larqué ne mâche pas ses mots. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a pointé du doigt le manque de professionnalisme de certains joueurs mettant le club dans une situation délicate après dix journées de championnat.

« Quand je suis allé à Saint-Etienne pour l’inauguration du centre d’entraînement Robert-Herbin, ça faisait 7 ou 8 matchs qu’ils n’avaient pas gagné. Mais les jeunes comme les anciens, ils s’en foutaient, se rappelle-t-il. Ils n’en avaient rien à cirer. Je n’ai pas vu des gens préoccupés. Moi, j’ai un tempérament à être anxieux, quand ça va bien je pense au pire. Mais eux ils étaient dans le pire, et ils pensaient qu’ils étaient champions de France. Je ne vous dis pas quelle était l’attitude du club après le match nul ‘héroïque’ contre l’OL dans le derby (1-1, le 3 octobre). Tu avais l’impression qu’il n’y avait aucun danger, que tous les problèmes étaient réglés. Ils n’ont pas conscience du danger, et c’est la pire des choses. Le mec est au bord du précipice, tu lui dis de faire un pas en avant, il le fait. Que ce soit Dupraz, Tartempion ou Latuile qui arrive, s’ils (les joueurs) ne prennent pas conscience du danger… Ils sont faits pour être footballeurs professionnels comme moi pour être danseur à l’opéra, tacle-t-il. (…) Ceux qui peuvent sauver la situation, ce sont les bons joueurs. Et il n’y en a pas aujourd’hui. Je vois des gars qui ne savent pas faire une passe à 15 mètres, qui ne savent pas trouver l’espace, pas faire un contrôle… Il faut être lucide: ils n’ont pas le niveau. e termine avec un chiffre: 41 contrats pro à Saint-Etienne, lance Jean-Michel Larqué. Il y a 41 contrats pros et il y en a entre 15 et 20 qui ne verront jamais la pelouse de Geoffroy-Guichard parce qu’à la place des chaussures, ils ont des sabots. Comment tu peux avoir 41 contrats pros?», a déclaré le consultant RMC Sport.

Une réactions est attendues lors de la réception de Angers (Vendredi à 21h) lors de la onzième journée de championnat.