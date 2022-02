Face au PSG, l’AS Saint-Étienne a bien l’intention de créer la sensation ce week-end.

De passage en zone mixte après le nul contre Strasbourg (2-2) le week-end dernier, Pascal Dupraz en a profité pour évoquer le prochain rendez-vous des Verts, ce samedi (21h) contre le Paris Saint-Germain. « Si on va au Parc pour échanger les maillots avec Messi, Neymar et Mbappé, je ne viens pas », a-t-il prévenu.

Même son de cloche du côté des joueurs, qui ne comptent pas faire de la figuration face au PSG. « On va jouer une grande équipe qui a perdu contre Nantes. Ils ne sont pas imbattables. On va préparer ce match comme si on préparait celui de Strasbourg et on verra samedi soir », a notamment confié Mahdi Camara (23 ans). « C’est sûr que cette équipe du PSG a énormément de qualités. Ce sera une grosse affiche, il faudra faire une grosse performance. Tout peut arriver dans un match, c’est ce qui fait le charme du football. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. Il faut y croire et nous, on y croit. Sinon, cela ne sert à rien d’aller sur le terrain« , a ensuite expliqué Sada Thioub (26 ans) au micro d’Amazon Prime Vidéo.