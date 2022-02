Face aux médias, Boubacar Kamara a évoqué les réactions de Dimitri Payet et Steve Mandanda dans le vestiaire suite au revers en Ligue 1.

De passage en conférence de presse ce mercredi, alors que l’Olympique de Marseille ira à Qarabag demain (18h45) pour le match retour de Ligue Europa Conférence, Boubacar Kamara s’est exprimé sur la situation dans le vestiaire. Il explique notamment que les cadres de l’équipe ont remis les points sur les I après la défaite face à Clermont (0-2).

« Tout a été dit après le match. On a discuté dans le vestiaire, avec les cadres, Payet, Mandanda. On a parlé. On sait ce qu’on doit faire et j’espère que ça commencera dès demain. C’est le coach qui a fait l’équipe (par rapport au fait qu’il soit remplaçant, ndlr). Il n’y a pas de problème personnel, physique ou autre. Du point de vue de l’équipe, c’était un non-match. Je pense qu’on a bien parlé, on a encaissé cette défaite et il faut aussitôt repartir de l’avant et gagner demain. On est l’OM. Il y a toujours de la pression, les supporters en demandent beaucoup et c’est normal. Certes, cette élimination en Coupe de France nous a fait du mal. On y pensait vraiment, c’était un objectif du club. Mais la Ligue Europa Conférence peut nous permettre de gagner un titre à la fin et de l’offrir aux supporters. »