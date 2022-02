Arrivé sur le banc des Verts en fin d’année dernière, Pascal Dupraz est totalement satisfait par le mercato réalisé par le club cet hiver. Toutefois, le technicien sait qu’il faudra plus que des renforts pour sauver l’ASSE, actuellement lanterne rouge de Ligue 1.

« On s’est tenu à ce qu’on avait convenu. Je suis satisfait de ce qu’on a fait. Il y a la quantité. On a pris six joueurs, sept en comptant Joris Gnagnon qui était déjà là quand je suis arrivé. Le club s’était déjà engagé avec lui. J’ai bon espoir que ces renforts en seront. On verra à l’épreuve. Je ne suis pas béat non plus, je ne suis pas naïf. Le comble, c’est fin mai, avec le maintien. Mais je suis très satisfait de ce qu’on a réalisé. On a apporté de l’expérience. La plupart des joueurs qu’on a pris connaissent la L1, ou alors ils connaissent le haut niveau (…) Je vais avoir beaucoup de choix. C’est très bien. On ne fera pas la fin de saison à 11. Il reste encore 15 matches. J’espère changer souvent mes compositions en restant performant. C’est bien d’avoir un effectif riche. »