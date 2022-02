Les Brésiliens de Palmeiras ont validé leur ticket pour la finale de la compétition en battant Al-Ahly (2-0).

Vainqueurs de la dernière Copa América, les joueurs de Palmeiras auront l’occasion de décrocher un autre trophée ce week-end. Samedi (17h30) à Abu Dhabi, ils disputeront la finale de la Coupe du monde des clubs. Cet après-midi, les Brésiliens ont validé leur ticket en battant Al-Ahly sur le score de 2-0. Malgré des opportunités de chaque côté, Palmeiras a fait preuve de plus de réalisme et s’impose grâce aux buts de Raphael Veiga (39′) et Dudu (49′). A noter que les Égyptiens ont terminé la rencontre à 10 contre 11 suite à l’exclusion d’Ayman Ashraf (81′).

En finale de la Coupe du monde des clubs, Palmeiras retrouvera le vainqueur de l’autre demi-finale, qui opposera demain (17h30) Chelsea aux Saoudiens d’Al-Hilal.