Libre de tout contrat depuis son départ du club chypriote de Paphos, Bakary Sako pourrait rebondir en Ligue 1.

A 33 ans, l’attaquant malien intéresse encore, et en France. En proie à des problèmes financiers mais désireux de se renforcer, l’AS Saint-Etienne aurait ciblé Sako, à en croire les informations de L’Equipe. Ancien joueur des Verts entre entre 2009 et 2012, l’international malien est depuis passé par Wolverhampton, Crystal Palace et West Bromwich Albion. Mais il s’entraîne avec l’ASSE depuis un mois. Reste à savoir s’il a encore le niveau pour tenir l’attaque stéphanoise. A noter que les Verts ont récemment recruté Joris Gnagnon.

Africa Top Sports