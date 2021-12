Attaquant du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi est aujourd’hui sur la liste des transferts. Le buteur argentin pourrait partir dès le mercato hivernal.

Barré par Neymar, Messi, Mbappé et Di Maria, Mauro Icardi se verrait bien retourner en Serie A et pourquoi pas rejoindre la La Juventus dès cet hiver. Selon « Marca, » le PSG a fixé un prix de base qui ne sera pas descendu : 30 millions d’euros. Le PSG avait dépensé 50 millions d’euros pour l’acheter en 2020, avec un contrat qui expire en juin 2024. Le mercato de janvier tournera autour d’Icardi, et le PSG compte bien renflouer ses caisses. Affaire à suivre…