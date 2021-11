Entraineur de l’AS Saint-Etienne, Claude Puel s’est offert encore un peu plus de répit après la deuxième victoire de la saison de son équipe sur le terrain de Troyes hier après-midi.

Quoi qu’il arrive, l’ancien entraineur de l’OGC Nice ne compte pas lâcher son poste et il veut aider les Verts à se maintenir en Ligue 1 en fin de saison. « Je n’ai jamais été carriériste. J’ai un contrat, je suis pro et je donne pour le club qui m’a fait venir. Je ne veux pas avoir de pensées négatives. Je suis dans mon trip. En mission. Pas là pour une gloriole personnelle. Beaucoup de joueurs ont prolongé car ils ont confiance en moi. Mais je m’interdis toute projection sur mon avenir car mon quotidien, c’est demain. Si on réussit notre entreprise, tant mieux pour le club et celui qui arrivera derrière. » A-t-il expliqué devant la presse.