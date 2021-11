Consultant pour la télé française mais aujourd’hui nouvel entraineur du Red Star en National 1, Habib Beye s’est confié sur les forces du Paris Saint-Germain. Selon lui, c’est Kylian Mbappé la vraie star.

Avant le choc en Angleterre contre Manchester City mercredi soir à partir de 21 heures en Ligue des champions, l’ancien marseillais pense que le danger numéro un pour les Citizens se nomme Kylian Mbappé. « Mbappé ? Est-ce qu’on va réaliser que c’est lui la star du PSG et pas seulement en ce moment ! Je suis désolé, quand est-ce que les gens vont réaliser que le joueur du PSG, la star du Paris Saint-Germain, c’est Mbappé. Ok il y a Messi et Neymar, mais qui est le joueur qui peut tout changer par rapport au profil qu’il a ?! Il vous permet de jouer haut, bloc median, bloc bas, et il est celui qui est capable à tout moment par sa vitesse, sa rupture, sa qualité, comme on a pu le voir avec l’équipe de France, de déjouer n’importe quel système. Je pense que Guardiola a peur parce que Mbappé peut faire reculer son équipe sur 45 ou 50 mètres. »