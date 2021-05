L’attaquant gabonais, Denis Bouanga a expliqué sur France Bleu Saint-Etienne Loire sa relation avec Claude Puel.

« Il m’a toujours fait confiance. J’ai essayé de rendre à chaque fois une belle copie. Offensivement ça ne marchait pas mais défensivement j’étais là, je courais pour l’équipe. J’ai essayé de me mettre au service du collectif vu qu’individuellement ça ne marchait pas, surtout devant le but. Donc j’ai essayé de défendre comme un chien », a indiqué le joueur des Verts.

Avant de poursuivre : « Il me conseillait sur des choses et notamment sur le fait qu’il fallait que je redevienne le Denis d’avant, en faisant des choses simples et en tuant devant le but. Je ne sais pas ce qu’il se passait mais c’était très difficile. Je me posais même des questions. Quand tu loupes un truc que tu ne dois pas louper, ça te reste dans la tête. C’est vrai que j’ai du mal à passer à autre chose. Maintenant, c’est différent, quand tu fais une passe ou que tu marques un but, c’est plus facile de prendre le match d’après correctement. »