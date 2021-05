Déçu par le dénouement de la saison, Angel Di Maria préfère se concentrer sur « les bonnes choses » que l’équipe a montré cette année.

Malgré le sacre des Lillois hier soir, Angel Di Maria reste satisfait de la saison du Paris Saint-Germain, qui a notamment décroché la Coupe de France en battant l’AS Monaco la semaine dernière. De passage au micro de PSGTV, l’Argentin s’est excusé auprès des supporters mais il ne baisse pas les bras pour la saison prochaine. L’objectif des Parisiens sera clair : reconquérir le titre de champion de Ligue 1 et enfin soulever la Ligue des champions.

« Je ressens de la déception, parce qu’il y a eu des choses bien en championnat, et parfois pas. Quand Lille gagnait, on gagnait aussi, mais ça n’a pas été facile. Aujourd’hui nous avons fait le job, on espérait que Lille ne gagne pas, mais c’est le football. On espérait gagner le championnat, pour faire plaisir à nos supporters. »