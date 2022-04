Il vit un rêve éveillé. Paul Bernardoni, prêté par le SCO d’Angers à l’AS Saint-Étienne, s’est confié sur son plaisir de jouer avec les Verts, après la victoire de ce samedi face à Brest.

« Au bout de 8 minutes de jeu, tu prends ce but, en plus la frappe est contrée, tu te dis mince… Et rien qu’à la mentalité des mecs, et ceux de devant qui font les efforts pour défendre, pour faire les courses… On a vachement travaillé les coups de pied arrêtés, et on marque sur ça, donc ça fait vraiment plaisir. J’ai fait des arrêts décisifs, oui, et j’espère en faire le maximum pour apporter des points à l’équipe et nous propulser. Il y a du soulagement […] Honnêtement, un millionnaire ne peut pas se payer ce que je vis. Je souhaite à tout le monde de vivre ce que je vis sur le terrain avec ce public-là. Ils ont été très tristes de ce qu’ils ont vu la semaine dernière, mais ils ne nous lâchent pas. Ça pique de voir les banderoles contre nous, ça fait mal d’entendre « mouiller le maillot », parce qu’on aime l’ASSE. Il n’y a pas un mec qui n’aime pas le club dans ce groupe. Je suis là depuis 4 mois, je suis tombé amoureux de ce club », a-t-il déclaré.