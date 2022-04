Ce lundi soir Cristiano Ronaldo a annoncé triste nouvelle. Sa femme Georgina a donné naissance à des jumeaux, mais l’un des deux nouveau-nés n’a pas survécu. Un drame qui a suscité beaucoup d’émotion dans le monde du football et du sport.

En effet après la terrible nouvelle annoncé par Cristiano Ronaldo lundi soir, nombreux ont été les joueurs et les clubs qui ont témoigné de leur soutien au couple. Mais ce n’est pas tout. Les médias européens ont fait de même.

« Ta douleur est notre douleur », lance le Daily Mirror, quand le Daily Express titre « United dans la douleur ». Au Portugal Correio da Manhã en fait sa Une : « Ronaldo et Georgina perdent leur bébé ». En Belgique et en Allemagne La Dernière Heure et Bild affichent aussi leur soutien au Portugais. Enfin en Italie, Tuttosport parle de « tragédie ».