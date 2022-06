Pour pallier le départ de Pascal Dupraz, l’ASSE devrait bien compter sur l’ancien Troyen Laurent Batlles.

Relégué en Ligue 2 après la défaite face à l’AJ Auxerre (1-1, 4-5 aux tab) en barrages, l’AS Saint-Étienne a prévu du changement cet été. Déjà sur le banc de touche, avec le départ confirmé de Pascal Dupraz. Sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2022, le Savoyard ne sera pas prolongé et son successeur attend déjà en coulisses. D’après les informations de nos confrères de L’Equipe, Laurent Batlles (46 ans) prendra bien les rênes de l’équipe.

Sauf changement de programme, l’ancien manager de l’ESTAC signer un contrat de deux ans ce vendredi. « Son officialisation devrait intervenir dans la foulée et une conférence de presse de présentation, organisée un peu plus tard », précise le quotidien sportif. À noter que Batlles devrait débarquer dans le Forez avec un adjoint à ses côtés. Plus tôt dans la journée, l’ASSE avait également confirmé le départ de Julien Sablé.