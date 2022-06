Encore impressionnante ce jeudi en demi-finale de Roland-Garros, la Polonaise Iga Swiatek a fait le point sur ses objectifs après son succès en deux manches contre la Russe Daria Kasatkina (6-2, 6-1).

Deux ans après, vous voilà de nouveau en finale de Roland-Garros. Qu’est-ce que cela évoque pour vous ?

« Le fait d’être en finale est une excellente chose, surtout que je ne savais pas comment j’allais jouer ici, après tous ces tournois. Je n’attendais rien. Pour moi, il est évident que cette série de victoires (34) va s’arrêter. J’avançais donc pas à pas, sans objectif particulier. Je voulais juste voir comment mon jeu allait se développer, match après match. Cela m’a donné beaucoup d’espoir et je suis fière de moi. »

Et vous avez eu des réponses sur votre niveau de jeu ?

« Oui, je suis bien plus satisfaite de ma performance que lors du match précédent. Je pense que mon jeu devient de plus en plus solide. J’arrive vraiment à me libérer quand j’ai l’avantage et quand je breake. J’ai l’impression que je joue de mieux en mieux à chaque match. »

La dernière fois que vous avez perdu en finale, c’était en 2019 à Lugano. Depuis, vous avez remporté toutes les finales que vous avez disputées. Quel est votre secret ?

« C’est difficile à dire. J’essaie d’aborder tous les matches de la même manière. Il y a du stress avec les finales, mais je l’accepte. Je veux continuer à faire le même travail car cela se passe plutôt bien. Je suis consciente que mes adversaires sont parfois stressées. J’essaie de m’en rendre compte et donc de ne pas me focaliser uniquement sur mon propre stress. Je fais en finale comme sur les autres matches. Je me rappelle comment j’en suis arrivée là, quelles sont mes forces et cela m’aide. Il s’agit d’un état d’esprit et de préparation mentale avant le match. »

Vous avez évoqué le fait de ne pas avoir d’attentes sur ce tournoi, bien que vous soyez la favorite absolue. Comment avez-vous pu gérer ces deux aspects ?

« J’essaie d’en parler avec toute mon équipe. J’en parle aussi avec Daria (Abramowicz, sa préparatrice mentale) parce qu’elle me connaît bien. Elle sait comment me guider vers la bonne solution pour me détendre. C’est cool car je suis entourée de personnes de confiance et je peux parler de tout avec elles. Les conversations avec mon coach ou avec Daria, avant les matches, sont très utiles. On a cette espèce de routine qui marche très bien et on essaie de maintenir nos habitudes en place. En début de tournoi, cela n’a pas trop bien fonctionné car j’avais l’impression d’avoir fait le minimum nécessaire. Je ne pouvais pas faire complètement abstraction de ces attentes, mais j’ai essayé d’accepter que cela allait me mettre un peu de pression. Donc je me repose sur le physique et la technique, où j’ai des compétences même quand je suis stressée, pour m’aider à gagner. Notamment lors du quatrième tour. Après, j’ai pu me libérer, puisque j’avais réussi au minimum ce que j’avais réalisé l’année dernière. »

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans le tennis ?

« Difficile à dire… J’adore gagner, c’est sûr ! C’est évident. Mais il y a aussi ce sentiment, après un match, que l’on est physiquement plus forte. Arriver à finir un point sur un bon coup alors que j’avais l’impression d’avoir les jambes en feu également. C’est très satisfaisant, parce qu’on se rend compte que les entraînements valaient le coup. »