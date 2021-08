En difficulté financière suite à la mauvaise saison en Ligue 1 et la crise sanitaire, l’AS Saint-Etienne souhaite faire un mercato sans dépenser beaucoup d’argent. Les Verts ont repéré un certain Willem Geubbels dans le but de se renforcer.

Jeune attaquant de l’AS Monaco, Geubbels a peu joué la saison dernière et pas sur qu’avec l’arrivée d’Ismail Jakobs au cours du mercato, les choses changent encore cette saison. Du coup, celui qui était considéré comme un des plus gros cracks du centre de formation de l’Olympique Lyonnais pourrait intéressé le rival numéro de l’OL à savoir l’AS Saint-Etienne. Les Verts pourraient d’ailleurs négocier un prêt mais le joueur semble plutôt contre à l’idée de rejoindre le forez et le grand rival lyonnais. Affaire à suivre…