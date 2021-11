Claude Puel est revenu sur la situation très délicate de l’AS Saint-Etienne avant la réception de Clermont en Ligue 1 ce dimanche à 15 heures.

L’entraîneur des Verts est revenu sur cette rencontre et parle du huis clos face aux Clermontois. Il veut enfin réussir à ouvrir son compteur victoire cette saison en championnat. « Je ne trouve pas que mes joueurs soient crispés, on arrive quand même à s’exprimer, il faut éviter de se faire punir par des actions adverses qui ne mériteraient pas un but. Il faut prendre ce stade qui va être vide, et à nous de nous l’accaparer et de diriger les opérations (…) Il est très important de s’imposer dimanche pour ne pas être décroché, des équipes ont pris des points comme Brest et Bordeaux. C’est à nous d’aller forcer la décision. On a envie de terminer dans la première partie de classement. Mais l’objectif, il est dans le prochain match. Ce qui est réalisable, c’est le match prochain. On ne se projette pas plus loin que ça« , a ajouté Claude Puel.