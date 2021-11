Sofiane Oumiha est devenu ce vendredi soir champion du monde de boxe chez les amateurs. Un deuxième titre mondial dans sa carrière.

Ce vendredi dans la capitale serbe de Belgrade, Oumiha est venu à bout de l’Ouzbèke Abdumalik Khalokov en finale de la catégorie des -60 kg aux poings. Le Français réalise cette performance pour la deuxième fois de sa carrière après son sacre en 2017. Beaucoup plus précis et efficace que son adversaire, le Français de 26 ans l’a emporté par décision unanime des juges. Ce dernier termine ces championnats du monde de boxe amateur en beauté et offre à la France sa troisième médaille (1 d’or, 2 de bronze pour Billal Bennama en -54 kg et Samuel Kistohurry en -57 kg).