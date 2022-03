Après la Belgique, le Portugal, l’Angleterre et l’Espagne, Eliaquim Mangala découvre la Ligue 1 cette saison sous les couleurs de l’AS Saint-Étienne. Questionné sur le niveau du championnat, le défenseur français s’est montré très surpris.

« Est-ce que ça correspond à ce que j’attendais ? Honnêtement, je pensais la Ligue 1 fermée et très défensive. Or, c’est ouvert et ça joue. La Ligue 1 est très athlétique, aussi, avec beaucoup de courses. Plus qu’en Espagne. En France, ça ne s’arrête jamais », a analysé l’ancien de Manchester City dans les colonnes de L’Équipe.

« Est-ce que ça correspond à ce que j’attendais ? Honnêtement, je pensais la Ligue 1 fermée et très défensive. Or, c’est ouvert et ça joue. La Ligue 1 est très athlétique, aussi, avec beaucoup de courses. Plus qu’en Espagne. En France, ça ne s’arrête jamais », a expliqué Mangala dans les colonnes de L’Équipe.