Questionné par Prime Video, Marquinhos défenseur du PSG, s’est exprimé sur son coéquipier Sergio Ramos. Ce dernier n’a d’yeux que pour l’Espagnol et espère le voir jouer plus souvent.

« C’est dommage. Moi en tant que défenseur, je voulais l’admirer et jouer à côté de lui comme j’ai joué à côté de beaucoup de grands défenseurs avant. Il faut que l’on se concentre pour qu’il revienne le plus rapidement possible. C’est quelqu’un de mentalement très, très fort. On voit à l’entraînement à quel point il a envie de revenir en meilleure forme et d’aider l’équipe dans ces moments clés de la saison », a déclaré Marquinhos.