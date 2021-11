Toujours sous contrôle des deux co-présidents, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer l’AS Saint-Etienne est toujours en vente. Et pourtant, les deux hommes ont reçu deux offres de la part d’un prince cambodgien.

Justement Norodom Ravichak a décidé de prendre la parole et s’exprimer sur cette nouvelle affaire de vente. 3La première de 30 M€ en juin. Refusée. Puis, plus rien. La seconde de 60 M€, plus 40 M€ à injecter tout de suite dans l’actif du club, sous réserve de l’étude de la data room. Je n’ai jamais émis ce document… Si quelqu’un a fauté, c’est celui qui a émis ce document, Prolan ou la Deutsche Bank.

Avant de poursuivre : « Comme cette lettre n’a pas été utilisée pour entrer dans la data room, je ne vois pas comment il pourrait y avoir une tentative d’escroquerie. J’ai demandé à mon ambassade à Paris de vérifier : le club n’a pas porté plainte contre moi. Je voulais faire une dernière offre. À prendre ou à laisser. Mais le communiqué m’a coupé dans mon élan. » Le président exécutif des Verts, Jean-François Soucasse, s’est néanmoins montré confiant pour une issue favorable avant la fin de l’année.