L’AS Saint-Étienne, toujours en difficulté, a de nouveau chuter face à Reims (0-2) ce samedi en marge de la 18e journée de Ligue 1. Le nouveau capitaine, nommé par Julien Sablé, Wahbi Khazri est monté au créneau et a bougé un peu ses partenaires au micro de Canal+.

« C’est compliqué, on se met des bâtons dans les roues. Denis Bouanga (expulsé pour un geste d’humeur, ndlr) réagit mal, il doit être plus mature. Il faut avoir plus de solidarité. On fait une seconde période avec du courage, on se bat, on ne lâche pas, mais c’est compliqué parce qu’on se met en difficulté tout seul. Je ne sais pas si la situation nous crispe, mais il va falloir réagir, on est en danger. Il faut s’accrocher, ne pas lâcher, la saison est encore longue.

Avant le penalty, on n’a rien montré. On a fait beaucoup d’erreurs techniques, on était entre deux à chaque fois. Ce penalty évitable, ce carton rouge bête, c’est compliqué. Ce soir, on ne méritait pas de gagner. Il faut se remettre au boulot, pas lâcher. Ça va être une saison compliquée, on en est conscient », a confié Khazri au micro de Canal+.