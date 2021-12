Le Russe Nikita Mazepin (Haas), testé positif au Covid-19, ne participera pas au dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Abou Dhabi, ce dimanche. Il ne sera d’ailleurs pas remplacé sur la grille de départ.

« Nikita se porte bien physiquement, étant asymptomatique, mais il va s’isoler et adhérer aux directives des autorités de santé publique », a déclaré son écurie Haas dans un communiqué.« Les procédures mises en place par la Fédération internationale de l’automobile (FIA) et Formula 1 permettront qu’il n’y ait pas d’impact plus large sur le GP ».

Le Mexicain Sergio Pérez, le Canadien Lance Stroll, le Britannique Lewis Hamilton et le Finlandais Kimi Räikkönen, ainsi que des dirigeants d’écuries, ont déjà été testés positifs et ont manqué des GP depuis le début de la saison 2020.

Pour rappel, le départ du GP d’Abou Dhabi est programmé au coucher du soleil, à 17h00 locales, 14h00 françaises.

