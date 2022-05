Samedi soir, l’AS Saint-Etienne se déplace en Loire-Atlantique pour affronter le FC Nantes dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1.

C’est bien simple, les hommes de Pascal Dupraz n’ont pas d’autre choix que remporter la victoire sous peine de descendre en Ligue 2 la saison prochaine et rejoindre les Girondins de Bordeaux déjà condamnés. Avant-dernier du championnat, l’ASSE n’a même plus son destin entre les mains et il faudra faire mieux que le FC Metz qui se rend au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Opposé au récent vainqueur de la Coupe de France, Saint-Etienne va devoir combattre ses démons puisque la dernière relégation en deuxième division de l’ASSE avait été officialisée sur la pelouse de Nantes, le 12 mai 2001, après une défaite 1-0 qui permettait aux Canaris de décrocher le titre de champion de France. Assurément le match de tous les dangers…