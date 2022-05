42 ans après, l’Eintracht Francfort a remporté une coupe d’Europe, l’Europa League en l’occurrence ce mercredi soir. Un succès pour le club allemand qui peut remercier son gardien Kevin Trapp, auteur de la parade du match en prolongation, ainsi qu’un arrêt lors de la séance de tirs aux buts. Un trophée pour l’ancien joueur du PSG qui perdure la longue malédiction des ex du PSG.

La victoire de ce jeudi a de quoi donner encore un peu plus mal à la tête des supporters du PSG. En effet, en remportant cette coupe d’Europe, Kevin Trapp est devenu le 8e joueur à gagner un titre européen après avoir porté les couleurs du Paris Saint-Germain. Si le club de la capitale n’a toujours pas remporté la moindre coupe européenne depuis l’arrivée des Qataris au club, il voit ses anciens réaliser cet objectif et cette année, la malédiction se poursuit. Et vous allez voir il y des grands noms. Difficile à encaisser pour la direction parisienne

1/ Kevin Gameiro (attaquant) quitte le PSG en 2013 et signe au FC Séville, Il remporte l’Europa League avec les Andalous en 2014, 2015, 2016 et avec l’Atletico Madrid en 2018.

2/ Zlatan Ibrahimovic (attaquant) quitte le PSG en 2016 et signe à Manchester United. Il remporte l’Europa League en 2017.

3/ David Luiz (défenseur central) quitte le PSG pour Chelsea en 2016. Victoire en Europa League en 2019.

4/ Kingskey Coman (attaquant, ailier) quitte le PSG en 2014 pour la Juventus et ensuite le Bayern Munich. Il gagne la Ligue des champions avec les Allemands en 2020.

5/ Thiago Silva (défenseur central) quitte le PSG en 2020 et signe avec Chelsea. Il gagne la Ligue des champions en 2021.

6/ Thomas Tuchel (entraîneur) quitte le PSG en 2022 et signe à Chelsea. Il remporte la Ligue des champions en 2021.

7/ Unai Emery (entraîneur) quitte le PSG en 2018 pour Villarreal. Il remporte l’Europa League en 2021.

8/ Kevin Trapp (gardien) quitte le PSG en 2019 pour l’Eintracht Francfort. Il remporte l’Europa League en 2022.