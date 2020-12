Dans un entretien accordé à Onze Mondial, Denis Bouanga est revenu sur son passage chez les Crocos de Nîmes, en racontant une anecdote croustillante.

« C’est le métier qui rentre ». Bon nombre de jeunes footballeurs ont déjà dû entendre cette phrase de la part de leur coach lors de leur apprentissage. Et Denis Bouanga en sait quelque chose. Aujourd’hui, du haut de ses 26 ans, l’ailier droit de Saint-Etienne est un joueur expérimenté mais il lui est arrivé de faire des erreurs de jeunesse, comme à ses débuts, lorsqu’il jouait avec les couleurs du Nîmes Olympique. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, l’attaquant a dévoilé une anecdote assez savoureuse.

« Bon, je peux la raconter maintenant même si personne n’est au courant. J’étais suspendu face au PSG. Du coup, la veille, je suis parti faire une petite virée en trottinette. Quand je te dis trottinette, ce n’est pas les trottinettes que tu vois partout, c’était une trottinette qui allait jusqu’à 85 km/h. Je roulais avec ça et un coéquipier m’a touché et déséquilibré. Je suis tombé et me suis cassé le radius. Ça fait partie des épreuves de la vie. J’en ai voulu à mon coéquipier, il s’en est voulu aussi. Il avait fait demi-tour direct. Mais c’est comme ça, ça m’apprendra. »