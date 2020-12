Ce dimanche, au micro de Sky Italia, Gianluigi Donnarumma, le gardien de but de l’AC Milan, a mis les choses au clair concernant son avenir.

Questionné par Sky Italia juste après la victoire autoritaire du Milan contre la Fiorentina dimanche à l’occasion de la 9e journée de Serie A, le portier de 21 ans a fait part de ses envies de poursuivre son aventure en terre lombarde. « Il n’y a pas de problème, mon agent sait quoi faire et en discutera avec le club. Je pense juste à profiter de ce moment qui, je l’espère, durera le plus longtemps possible. Une envie de rester longtemps avec les Rossoneri ? Bien sûr. »

Selon les dernières informations de la presse italienne, les deux clans planchent sur une prolongation de contrat de trois ou quatre années pour le prodige Gigi.