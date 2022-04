On le sait tous ii, José Mourinho est réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Mais l’entraîneur de l’AS Rome l’a encore prouvé ce week-end. Ce samedi, en pleine conférence de presse concernant le match face à la Sampdoria de ce dimanche en championnat italien, Mourinho s’en est pris à un journaliste.

« Après vous avoir entendu à la radio hier, je m’attendais à une question beaucoup plus agressive et violente. Je ne m’attendais pas à une question aussi facile. Ma conclusion, c’est qu’à la radio tu es super agressif, super violent. Et puis quand tu viens ici, tu te ch*** dessus devant moi », a déclaré José Mourinho.