Flop monumental, Timo Werner n’a jamais réussi à s’imposer. Moins utilisé cette saison, l’Allemand aurait définitivement décidé de changer d’air…

Débarqué à Londres contre 53 millions d’euros, Timo Wener n’aura jamais réussi à s’imposer. Auteur de seulement un but cette saison, l’attaquant vi une saison galère et il aurait pris une décision : quitter Chelsea.

D’après les informations relayés par Sport1, Werner a peur de manquer la prochaine Coupe du monde à cause du manque de temps de jeu et souhaite donc retrouver un statut de titulaire ailleurs. Le club anglais ne le retiendra pas et un chèque de 40 millions suffira aux clubs intéressés de s’offrir l’Allemand. Dortmund est très intéressé.