Ce dimanche à partir de 18 heures, l’AS Roma défie la Lazio Rome dans un derby de Rome qui s’annonce une fois de plus électrique.

Justement l’entraîneur de la Roma, José Mourinho va découvrir ce match si particulier et le milieu de terrain français Jordan Veretout souhaite lui offrir le victoire. « C’est un derby, ça va être chaud ! C’est vraiment un beau derby. Donc on va tout donner, on va essayer de remporter ce derby aussi pour le coach. » A confié l’ancien milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne dans un extrait d’entretien publié par Téléfoot.