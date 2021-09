Aujourd’hui entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman est plus que jamais en grand danger. Le Néerlandais pourrait bientôt être limogé et le Barça cherche activement un nouvel entraîneur.

Outre Erik Ten Hag et Xavi, c’est vers Roberto Martinez que les dirigeants se tournent mais le sélectionneur de l’équipe de Belgique aurait dit non. Annoncé sur les tablettes du Barça, Roberto Martinez ne suppléera pas le Néerlandais, si celui-ci venait à être remercié par ses dirigeants. Il a annoncé auprès du site Eurosport qu’il ne débarquera pas en Catalogne. « Comme vous pouvez l’imaginer, il n’y a rien, vraiment rien, à commenter de mon côté. Évidemment, il y a toujours des rumeurs, elles sont toujours là. C’est normal en football. Quand vous perdez trois matches, les rumeurs disent que vous allez perdre votre travail. Quand ça va bien, que vous avez de bons résultats, il y a aussi des rumeurs. Mais il n’y a rien à commenter me concernant à ce moment. » Pour rappel, l’Espagnol de 48 ans dirige les Diables Rouges depuis août 2016 et dispose d’un contrat qui expire en décembre 2022, soit jusqu’à l’issue de la Coupe du monde au Qatar.