Javier Pastore ne fera plus partie de l’effectif de l’AS Rome l’an prochain. Une décision qui n’est pas la sienne, et qu’il a encore du mal à accepter. Le joueur argentin de 32 ans a écrit un message d’adieu émouvant au club avec lequel il évoluait depuis 2018.

« Ce n’est pas facile pour moi de quitter ce club, la ville et ces supporters avec la conscience de ne pas avoir pu répondre aux attentes qui avaient été placées en moi. Quiconque me connaît sait combien j’ai souffert et avec quel engagement j’ai travaillé pour tenter de renverser mon destin. Notre histoire n’a pas été heureuse, mais en partant, j’ai aussi le sentiment d’avoir gardé intact une forme de respect et de gratitude envers cette ville et les personnes qui m’ont accueilli il y a trois ans, avec amour et enthousiasme. Je vous souhaite de pouvoir bientôt célébrer de grands succès : Rome, les Romains et ses supporters les méritent« , a écrit le joueur sur ses réseaux sociaux.