La forme de Neymar n’est pas vraiment au beau fixe. Le Brésilien, revenu de ses vacances avec quelques kilos en trop, ne s’est pas montré sous son meilleur jour ce dimanche à Reims (0-2). De quoi énerver Pascal Olmeta.

« Il y en a marre ! Ce n’est pas normal. Ce n’est pas n’importe qui. Même les amateurs qui reviennent de vacances ont envie d’être des joueurs normaux et d’être prêts pour attaquer leurs matchs. Mais là, il se fout de la gueule de qui ? D’accord, tu es en vacances, tu passes de bons moments sur ton bateau. »

« Mais là, tu joues au PSG, tu es un des meilleurs joueurs au monde, tu dois avoir une image exemplaire, tu ne fais pas parler de toi, on doit voir tes abdos. Mais là, on voit un petit ‘porcinet’ ! Si je suis Pochettino ou le capitaine, je le prends et je lui dis deux mots », a conseillé Olmeta sur RMC.