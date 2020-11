Auteur d’un doublé hier soir avec l’AS Monaco lors de la victoire 3 buts à 2 contre le PSG, l’attaquant allemand Kevin Volland est revenu sur ce superbe match et sa prestation majuscule.

En conférence de presse d’après match, il a aussi parlé du discours de son entraîneur Niko Kovac à la mi-temps et ce dernier a aussi joué la carte de la provocation avec ses joueurs. Une stratégie payante car l’ASM a inscrit 3 buts en 45 minutes pour remporter la victoire.

« A la pause, le coach nous a dit : « vous avez peur ou quoi ? » Il nous a dit de jouer avec plus de passion, d’activité. C’était la clé en seconde période. (…) En deuxième mi-temps, on a eu plus de possession, on a changé le jeu et le match. Paris a souvent couru après le ballon et c’était important pour notre jeu. Je pense qu’on peut jouer dans ce style là. Il faut que l’on réussisse à faire ça pendant 90 minutes. Je suis vraiment fier de l’équipe aujourd’hui », a expliqué l’ancien joueur du Bayer Leverkusen.