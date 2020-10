L’AS Monaco ne fait pas l’unanimité en ce début de saison. Pourtant, tout n’est pas mauvais. Stevan Jovetic, élément essentiel du vestiaire, affiche de très grandes ambitions.

“Sincèrement, je me sens très bien, j’ai joué presque tous les matchs avec Monaco. Je vais chercher à jouer plus et chercher à retrouver l’Europe avec Monaco, c’est notre objectif. Quand je joue, je veux gagner. J’ai encore un an de contrat, je pense à Monaco. Dans la tête, je suis ici. Je pense à l’objectif qui est de retrouver l’Europe avec Monaco” a-t-il déclaré au micro de Téléfoot.

Pour l’heure, l’AS Monaco pointe à la 7ème place du championnat. Leur prochain match sera contre l’OL, ce dimanche.