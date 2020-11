L’AS Monaco ne fait pas l’unanimité en ce début de saison. Pourtant, tout n’est pas mauvais. Stevan Jovetic, élément essentiel du vestiaire, affiche de très grandes ambitions.

« Sincèrement, je me sens très bien, j’ai joué presque tous les matchs avec Monaco. Je vais chercher à jouer plus et chercher à retrouver l’Europe avec Monaco, c’est notre objectif. Quand je joue, je veux gagner. J’ai encore un an de contrat, je pense à Monaco. Dans la tête, je suis ici. Je pense à l’objectif qui est de retrouver l’Europe avec Monaco » a-t-il déclaré au micro de Téléfoot.

Pour l’heure, l’AS Monaco pointe à la 12 ème place de la Ligue 1, derrière Montpellier et Metz.