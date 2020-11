Absent des terrains depuis le 27 juin dernier, le défenseur central Samuel Umtiti était proche de quitter le FC Barcelone pendant l’été. Le joueur a décidé de rester en Liga et souhaite s’imposer dans l’effectif du club catalan. Le Français a changé son hygiène de vie.

« Je suis devenu vegan, je ne mange pas de viande, pas de poisson. Je fais vraiment attention à tout ça. Toutes les protéines végétales, c’est ce qui me fait du bien. Les pâtes, je n’en mange plus. Mon corps, je le sens beaucoup mieux », a indiqué le champion du monde dans un entretien au Canal Football Club.

Avant d’ajouter : « J’ai perdu trois kilos, j’en avais besoin. Je ne me suis jamais senti aussi bien physiquement. Je me suis affiné et musclé à la fois, je n’ai jamais autant travaillé, jamais été autant minutieux sur chaque détail. Je pense que c’est ça qui fera la différence ».