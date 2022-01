Pour son premier match sur le banc de l’AS Monaco ce week-end, Philippe Clement vise évidemment une première victoire.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que l’AS Monaco ira à Nantes ce dimanche (17h05) pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, le nouvel entraîneur Philippe Clement a insisté sur les gros progrès que son équipe doit faire offensivement.

« C’est une équipe (Nantes) qui n’a pas perdu ses 5 derniers matches, ils ont progressé dans le Championnat ces derniers mois. J’ai vu quelques matches, c’est une équipe avec beaucoup de verticalité, beaucoup de force offensive. Mais nous avons aussi des qualités et nous ferons tout pour gagner ce match. Je suis ici pour un projet, pour gagner des matches, ça c’est certain, mais aussi pour développer de jeunes joueurs et pour développer une équipe. Il n’y a pas un entraîneur dans le monde qui peut faire de grands changements en quatre jours. Quand on fait trop de changements, c’est difficile pour les joueurs et ils deviennent nerveux. Il faut y aller par étapes. Il y a ici de bonnes bases, j’ai beaucoup de respect pour le travail de Niko (Kovac), mais chaque entraîneur à ses idées. Je veux jouer de manière dominante avec un jeu offensif. Nous avons fait de petits changements mais les fondations sont bonnes. On peut faire de grandes choses lors des prochains mois, mais on doit améliorer le jeu offensif. C’est clair pour moi. »