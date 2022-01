Auteur de bons débuts en Ligue 1, Emerson Palmieri pourrait être rapatrié d’urgence en Angleterre dans les prochains jours.

Après un début de saison particulièrement chaotique, Peter Bosz va peut-être devoir se préparer au départ de l’un des éléments clés de sa défense : Emerson Palmieri. Prêté par Chelsea, le double champion d’Europe pourrait en effet repartir du côté de Londres cet été. Suite à la blessure de Ben Chilwell, forfait jusqu’à la fin de la saison, les Blues ont impérativement besoin de renfort sur le flanc gauche. La piste Lucas Digne a notamment été évoquée en Angleterre, mais Thomas Tuchel pourrait choisir la facilité en faisant revenir l’Italien.

« Nous connaissons Emerson et nous apprécions Emerson comme joueur et comme personne. C’est toujours un joueur de Chelsea mais il ne s’agit pas seulement ce que nous désirons, on doit évaluer la situation. Nous regardons pour ce poste et il est l’une de nos options », a confié le coach allemand, de passage ce vendredi en conférence de presse. Reste à savoir si Chelsea et l’Olympique Lyonnais parviendront à trouver un compromis dans les prochains jours.