A l’aube d’un véritable choc entre l’OM et l’AS Monaco, Philippe Clément, nouveau technicien sur le Rocher, prépare ses troupes. Il annonce le pire pour des Olympiens « en relatives difficultés. »

A l’occasion de la 27ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille reçoit l’AS Monaco

« Nous sommes ici pour obtenir des résultats, mais aussi pour développer des jeunes joueurs. Cela fait huit semaines que je suis là, et pendant cette période, il y a eu des cas de Covid et des blessures. Je n’ai quasiment pas pu compter sur Benoît Badiashile, Aleksandr Golovin et Myron Boadu par exemple. Je le répète, ces quatre derniers matchs, nous avons fait beaucoup de bonnes choses, et nous allons récolter les fruits de ce travail, j’en suis convaincu.«