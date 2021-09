L’AS Monaco a fait le strict minimum pour s’imposer ce jeudi soir contre Sturm Graz avec un petit but à se mettre sur la dent, (1-0). Une prestation loin d’être aboutie dans la continuité du début de saison monégasque. Une entame plus que délicate. Niko Kovac en est bien conscient.

Présent en conférence de presse après la rencontre, Niko Kovac était ronchon, loin d’être satisfait de la prestation de ses hommes. Malgré un turnover assumé, le technicien monégasque s’attendait à mieux de la part de ses joueurs : « On savait qu’on pouvait s’appuyer sur un bon effectif. C’est pour cela qu’on a fait tourner. On savait que le Sturm Graz était bon défensivement. On n’est pas forcément en confiance de notre côté sur le plan offensif. Deux changements étaient prévus à la pause, notamment celui de Gelson Martins, qui enchaîne les matches tous les trois jours depuis le début de la saison. Mais globalement, ce n’était pas un bon match. J’espère que la victoire va nous aider. Il faut continuer à travailler et à se battre pour inverser la tendance. On est conscients qu’on a des problèmes dans la finition. Il manque aussi le brin de chance. Il faut travailler. Les joueurs sont aussi irrités. On doit travailler pour se sortir de cette situation. »