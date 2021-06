Cesc Fabregas, 34 ans, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’AS Monaco souhaite poursuivre l’aventure et se montre ambitieux pour la saison prochaine.

Le club de la principauté a réalisé une seconde partie de saison exceptionnel, en course pour le titre jusqu’à la 38 et dernière journée de championnat de Ligue 1, le club a terminé à la troisième place lui permettant de disputer les barrages de la Ligue des Champions en août prochain. Le champion du monde 2010 avec l’Espagne a donné une interview pour Goal où il confie se sentir bien à l’AS Monaco et que malgré sa longue et belle carrière, il a toujours envie de gagner : « Je vieillis mais ma mentalité est la même. Je sais que je ne jouerai pas autant, mais mon entraîneur me connaît et connaît mon jeu. Il sait dans quelles situations il peut m’utiliser pour tirer le meilleur de moi. J’ai prouvé à plusieurs reprises cette année que je peux faire la différence sur le banc. » Le milieu de terrain a joué 21 matchs de Ligue 1 cette saison pour 2 buts.