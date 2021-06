Plus aussi impérial que par le passé, Gerard Piqué n’est plus indiscutable au FC Barcelone. Son nom est sans cesse remis en question et ses prestations critiquées. L’emblématique défenseur espagnol s’est exprimé à cœur ouvert dans un entretien pour Ibai Llanos. Il évoque de nombreux sujets et déclare son amour au FC Barcelone, qu’il ne quittera jamais vraiment.

Gerard Piqué : « Si une grosse offre arrive ? Je ne partirais pas car à ce moment de ma carrière ce n’est pas une question d’argent. Ça n’a pas de prix d’être chez moi, avec ma famille, mes amis, dans le club de ma vie… Plus d’argent ne vous donne pas plus de bonheur. Ici, j’ai tout ce qu’il me faut pour être heureux. Le jour où j’arrêterai de jouer pour Barcelone, je quitterai le football, je n’irai jamais dans une autre équipe. Si Koeman me dit qu’il ne veut plus de moi, alors ce sera fini. Je ne veux jouer que pour le Barça.«

A 34 ans, l’Espagnol est proche de la fin de sa carrière et devrait honorer son contrat avec le FC Barcelone, jusqu’en 2024, avant de se retirer en tant que joueur et laisser place à une nouvelle génération.