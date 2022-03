Myron Boadu, attaquant de 21 ans de l’AS Monaco, a expliqué être impressionné par le niveau de la Ligue 1. Il estime que le championnat de france fait partie « des meilleurs championnats au monde ».

Myron Boadu, qui a rejoint l’AS Monaco l’été dernier, en provenance de l’ AZ Alkmaar a eu du mal à s’adapter à la Ligue 1. Avant le déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, dimanche à 20h45, en clôture de la 27e journée, le néerlandais a confié être impressionné par le niveau de la Ligue 1.

« Je pense que les gens sous-estiment la Ligue 1, a jugé le Néerlandais face aux médias. Pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats au monde. Aux Pays-Bas, avec l’AZ Alkmaar nous n’avions pas autant de difficultés à battre les formations moins bien classées, mais ici tout le monde peut battre tout le monde car il y a beaucoup de bonnes équipes. Je voulais me challenger en signant en Ligue 1 et je savais que ce ne serait pas facile. C’est comme cela que je veux vivre ma carrière, c’est dans ma nature de viser toujours plus haut », a expliqué Myron boadu.

Depuis le début de la saison, il a joué 28 matchs toutes compétitions confondues pour seulement trois buts et deux passes décisives.