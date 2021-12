Dans un communiqué, Arsenal annonce que Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine de l’équipe à cause de à la suite de problèmes disciplinaires. L’attaquant gabonais a également été mis à l’écart par les Gunners.

Pierre-Emerick Aubameyang est dans une situation difficile à Arsenal. Alors que son club lui avait permis à un voyage à l’étranger, l’attaquant est rentré en retard et a vu de ce fait ses patrons l’écarter lors de la victoire, 3-0, face à Southampton. Ce mardi, le club londonien annonce avoir retiré le capitannat au gabonais et sa mise à l’écart.

« Suite à sa dernière infraction disciplinaire la semaine dernière, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine de notre club. Il ne sera pas pris en compte pour la sélection pour le match de mercredi contre West Ham United. Nous attendons de tous nos joueurs, en particulier de notre capitaine, qu’ils travaillent selon les règles et les normes que nous avons tous établies et convenues », a annoncé Arsenal dans un communiqué.