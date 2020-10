Défenseur international allemand, Shkodran Mustafi (28 ans) semble avoir fait son temps à Arsenal.

Comme le révèle le “Daily Mirror”, le défenseur central ne souhaiterait plus rester chez les Gunners et un départ serait la meilleure solution. Ce dernier aurait même dit non à sa direction pour une éventuelle prolongation de contrat.

Recruté au cours de l’été 2016 contre un chèque de 41 millions d’euros, l’ancien joueur du FC Valence a signé dimanche dernier son retour à la compétition. Les Gunners se sont inclinés 1 but à 0 face à Leicester.