Double buteur hier soir avec l’Atletico Madrid face au Red Bull Salzbourg, João Felix a offert un succès important à son équipe.

Après la rencontre, l’international portugais évoque la suite de la saison et pense que cette victoire devrait être une sorte de déclic afin d’atteindre les objectifs en fin de saison.

“C’était un bon match de l’ensemble de l’équipe, on est heureux avec le ballon et on joue bien. Si on continue comme ça, les résultats vont finir par apparaître et on fera de grands matchs. J’essaie de profiter de chaque match, et quand arrive la Ligue des Champions, c’est ce qui me plaît le plus : jouer. Ça se voit sur mon visage, je suis heureux quand je joue”, a expliqué l’ancien crack du Benfica Lisbonne.