Un but d’Aubameyang aura suffi à Mikel Arteta pour lui faire la meilleure semaine de sa carrière d’entraîneur.

Sur la sellette après le début de saison calamiteux des Gunners, Mikel Arteta a enfin décroché ses trois premiers points de la saison ce week-end en battant Norwich (1-0). Une courte victoire qui suffit à faire le bonheur de l’Espagnol, comme il l’a expliqué ce lundi au micro de Sky Sports.

« Pour moi, ce fut la meilleure semaine ou 10 jours de ma carrière d’entraîneur. Je suis arrivé au match d’aujourd’hui avec une vraie émotion à l’intérieur parce que vous apprenez beaucoup dans les moments difficiles, avec qui vous êtes. Dans les moments difficiles quand vous voyez les gens et le niveau d’organisation et les fans que nous avons. Du sommet du club à tous ceux qui travaillent avec nous en tant qu’équipe, je ne peux pas être plus fier de ce que nous avons fait. C’était un match vraiment difficile à jouer parce que vous jouiez non seulement au jeu, mais aussi aux émotions (…) Nous avons semblé un peu tremblants à certains moments, tempère le tacticien espagnol. En deuxième mi-temps, on a tout de suite pris le contrôle du match et on avait l’air de l’équipe qui allait gagner le match. »