La célébration provocante d’Amine Gouiri hier à Nantes n’a pas vraiment fait l’unanimité.

Dominé par une belle formation Nantaise, l’OGC Nice s’est pourtant imposé sur le score de 2-0 ce dimanche à la Beaujoire. Auteur du deuxième but des Aiglons, Amine Gouiri (80′) s’est attiré les foudres des supporters et des observateurs après une célébration jugée provocante. Le scénario de la rencontre et les antécédents de Nice – lourdement sanctionné par la LFP après les incidents survenus face à l’OM avant la trêve internationale – n’ont fait qu’amplifier la colère des Canaris.

Le journaliste Nantais Emmanuel Merceron n’a d’ailleurs pas manqué de remettre en place l’ancien Lyonnais après son comportement stupide.